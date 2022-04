Pediatrov je v SR málo, nápor zvyšujú deti prichádzajúce z Ukrajiny

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. apríla (TASR) - Situácia s pediatrami na Slovensku je problematická, je ich málo. Zhoršuje ju aj skutočnosť, že na Slovensko prichádzajú deti z Ukrajiny, ktoré rovnako potrebujú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to potvrdila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti pre TASR doplnilo, že do 31. marca prišlo na Slovensko z Ukrajiny celkovo 110.426 detí." uviedla Prokopová. Zdravotná starostlivosť je podľa Prokopovej zabezpečená pre všetky deti, avšak na neakútne vyšetrenie je potrebné si počkať, keďže ukrajinským deťom sa pediatri venujú popri svojich pacientoch. Čakacie lehoty sú podľa jej slov do jedného týždňa.Na nedostatok pediatrov nedávno upozornila aj súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP). Poukázala pritom na fakt, že mnohí z nich sú v dôchodkovom veku a majú v starostlivosti viac kapitovaných detí, ako stanovujú normy rezortu zdravotníctva. „,“ vysvetlila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Je podľa nej dôležité, aby takéto ambulancie nemali len jednu, ale dve zdravotné sestry. Podobne situáciu vníma aj súkromná ZP Dôvera. „“ skonštatoval pre TASR hovorca Dôvery Matej Štepianský.Zdravotné poisťovne pediatrov finančne podporujú bonifikáciou. „“ priblížila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Dodala, že poisťovňa pristúpila k finančnému bonifikovaniu ambulancií so zvýšeným počtom kapitovaných poistencov formou zvýšenia kapitačnej platby v januári 2021. „“ doplnila Peterová.Dôvera považuje za veľkokapacitnú ambulanciu takú, ktorá sa stará o 1200 a viac pacientov, pričom ich eviduje približne 48 percent. „“ uviedol Štepianský. Union ZP od apríla bonifikuje každého pediatra, na ktorého vychádza viac ako 1100 detí.