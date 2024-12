Pekárková: Pri podozrení na celiakiu sa nesmie predčasne vysadiť lepok

Bratislava 6. decembra (TASR) - Rýchle vylúčenie lepku zo stravy už pri podozrení na celiakiu, ešte pred absolvovaním odborných vyšetrení, môže uškodiť pacientovi a komplikovať vyšetrenia. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla gastroenterologička Božena Pekárková.



Príznaky, ktoré ľudia pripisujú celiakii, môžu mať podľa nej aj iné príčiny. Ak rýchlo zmenia jedálny lístok, napríklad vylúčia mäso a začnú jesť veľa strukovín, bývajú prekvapení, že sú nafúknutí. Alebo to môžu spôsobiť aj presladené a niektoré mliečne jedlá. Pacienti si podľa Pekárkovej potom niekedy sami vyhodnotia, že im škodí lepok a zo dňa na deň prestanú jesť pečivo, cestoviny a podobne. "Prvé, čo nesmie urobiť nikto, kto má podozrenie na celiakiu, je, že nesmie vylúčiť lepok zo stravovania," zdôraznila odborníčka.



Vylúčenie lepku zo stravy ešte pred odborným vyšetrením podľa nej komplikuje samotné určenie diagnózy. "Ak pacient vysadí lepok, teda vysadí chlieb a všetko, nazvime to všeobecne, pšeničné, tak testy aj histologický obraz na celiakiu prestávajú byť pozitívne. Sú falošne negatívne," vysvetlila Pekárková.



Mnohí pacienti, ktorí prídu k lekárovi s podozrením na celiakiu, konštatujú, že vysadili pečivo a už im je lepšie. "Potom sú sklamaní, lebo im povieme, aby ho na tri-štyri mesiace nasadili naspäť, aby sme mohli urobiť serióznu diagnostiku," povedala.



V prípade celiakie sú verejnosti najviac známe črevné prejavy, nafukovanie, prelievanie čreva, hnačky. Ale škála príznakov je širšia. "Viac celiatikov má mimočrevné prejavy, do tých patrí napríklad chudokrvnosť, osteoporóza, ochorenie pečene, niektoré neurologické ochorenia, afty v ústach, neplodnosť, keď žena s normálnym gynekologickým nálezom nemôže otehotnieť," spresnila odborníčka.



Celiakia je jedným z mála ochorení, ktoré sa liečia len diétou. "Liekom číslo jeden je diéta. Preto majú pacienti aj bezlepkové výrobky čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, lebo to je ich jediný liek," povedala Pekárková. "Diéta musí byť dodržiavaná stopercentne, čo vôbec nie je ľahké," zdôraznila.



Podľa štatistík má až 45 percent populácie genetický sklon k celiakii. Tá sa môže spustiť v ktoromkoľvek veku. "Máme pacientov, ktorým sme diagnostikovali ochorenie po osemdesiatke," uviedla. Zároveň dodala, že v prípade diagnostikovanej celiakie v rodine treba tiež geneticky pátrať po tomto ochorení u prvostupňových príbuzných. "Tam je o 15 percent väčšia pravdepodobnosť celiakie ako u bežnej populácie," uzavrela Pekárková.



Upozornenie: Videorozhovor s B. Pekárkovou vydá TASR TV v nedeľu 8. decembra.