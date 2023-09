Peľ inváznej ambrózie bude stále dosahovať významné denné hladiny

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - V uplynulých dňoch v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu ambrózie spolu so slabšie alergizujúcou pŕhľavou. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval len občas a vo veľmi nízkych koncentráciách. Konštatovala to v stredu v súvislosti s aktuálnou peľovou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



Peľ inváznej ambrózie dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Trnave, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. Najvyššie denné hladiny peľu pŕhľavy zachytili v Bratislave a v Banskej Bystrici.



"Prebiehajúca sezóna ambrózie prešla svojím druhým vrcholom. Predpokladáme, že jej peľ v ovzduší bude dosahovať alergiologicky významné hladiny na celom území Slovenska. Denné koncentrácie peľu pŕhľavy majú klesajúcu tendenciu," uviedla Lafférsová.



Ako tiež dodala, rizikom pre alergikov stále ostávajú súvislé žlté porasty inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých, ktoré hojne lemujú železničné trate, cesty i neudržiavané plochy a svojím peľom prispievajú k zvýšeniu záťaže alergikov. Ochladenie spojené so zvýšenou zrážkovou činnosťou spôsobuje výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší.