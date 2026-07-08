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Peľ paliny a ambrózie pribudne, niekde ešte alergikov potrápia trávy
Najvyššie koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Žiline a Nitre.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. júla (TASR) - V týchto dňoch na území Slovenska dominuje v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici zachytili už aj peľ ambrózie a stanica v Žiline i paliny. TASR o tom v stredu informovala Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Najvyššie koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Žiline a Nitre. Na strednom a severnom Slovensku boli zaznamenané i vyššie hladiny peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najvyššie denné koncentrácie zaznamenali v Žiline a Banskej Bystrici.
„Palina a invázna ambrózia sa o pár týždňov stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Druhové spektrum dopĺňal ešte peľ bylín ako skorocel, štiav, mrlíkovité, astrovité a peľ ostrice. V ovzduší sme zaznamenali aj peľ drevín ako lipa, pajaseň, gaštan, borovicovité a cyprusovité-tisovité,“ doplnila Rendlová.
Podľa nej peľová sezóna tráv pokračuje najmä na severnom a strednom Slovensku, kde ešte dosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Na ostatnom území má už klesajúcu tendenciu.
„Peľ paliny a ambrózie bude pomaly pribúdať. Koncentrácia spór húb (plesní) bude naďalej dosahovať vysoké denné koncentrácie, keďže teplo a búrková činnosť majú vplyv na jej nárast. Zrážková činnosť spôsobí regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší,“ dodala Rendlová.
Najvyššie koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Žiline a Nitre. Na strednom a severnom Slovensku boli zaznamenané i vyššie hladiny peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najvyššie denné koncentrácie zaznamenali v Žiline a Banskej Bystrici.
„Palina a invázna ambrózia sa o pár týždňov stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Druhové spektrum dopĺňal ešte peľ bylín ako skorocel, štiav, mrlíkovité, astrovité a peľ ostrice. V ovzduší sme zaznamenali aj peľ drevín ako lipa, pajaseň, gaštan, borovicovité a cyprusovité-tisovité,“ doplnila Rendlová.
Podľa nej peľová sezóna tráv pokračuje najmä na severnom a strednom Slovensku, kde ešte dosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Na ostatnom území má už klesajúcu tendenciu.
„Peľ paliny a ambrózie bude pomaly pribúdať. Koncentrácia spór húb (plesní) bude naďalej dosahovať vysoké denné koncentrácie, keďže teplo a búrková činnosť majú vplyv na jej nárast. Zrážková činnosť spôsobí regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší,“ dodala Rendlová.