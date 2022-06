Alergikov naďalej potrápi peľ, v ovzduší sú dominantné trávy a pŕhľavy

Banská Bystrica 22. júna (TASR) – Peľ tráv spolu s peľom pŕhľavy majú dominantné zastúpenie v ovzduší aj naďalej. TASR o tom v stredu informovala Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



"Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska," pripomenula. Dodala, že dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli a v ovzduší prevažuje peľ bylín. Je to najmä peľ tráv, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých rastlín. "Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou," zdôraznila.



Podľa nej v uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Bolo to spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. "Denné koncentrácie peľu drevín dosahovali už len nízke hladiny," podotkla.



Lafférsová konštatovala, že najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili monitorovacie stanice v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave. "Peľ bylín, najmä skorocelu, dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia," poznamenala. Uviedla tiež, že v ovzduší sa vyskytoval aj peľ gaštanu, agátu, bazy, lipy a pajaseňa.