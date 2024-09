Pellegrini a Pavel v USA odhalili orloj venovaný Slovákom a Čechom

Cedar Rapids 27. septembra (TASR) – Prezident SR Peter Pellegrini spoločne s českou hlavou štátu Petrom Pavlom v piatok slávnostne spustili nový orloj na zrekonštruovanej veži na pôde Národného českého a slovenského múzea a knižnice v Cedar Rapids v štáte Iowa. Obaja prezidenti sem prišli z Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Slovensko je vďačné Spojeným štátom za to, že mnohým našim krajanom poskytli domov, presadzujúc prístup rozmanitosti," povedal v prejave Pellegrini pred zhruba tisíckou ľudí s dodatkom, že americkí Slováci a Česi si v USA mohli zachovať svoje tradície a kultúru.



Pripomenul, že v Spojených štátoch boli podpísané Pittsburská a Clevelandská dohoda, ktoré viedli k vzniku Česko-Slovenska. Slovensko a ČR sú dnes podľa neho moderné štáty so zdieľanými hodnotami, ktoré sú spoločne v EÚ, pričom s USA sú tiež spojencami v NATO.



Pavel v príhovore uviedol, že Národné české a slovenské múzeum sa časom transformovalo na významné centrum českej a slovenskej kultúry v USA. Vyzdvihol, že orloj spája českú technickú odbornosť a slovenské umenie.



Orloj je inšpirovaný historickými hodinami na pražskej Staromestskej radnici, avšak nejde o ich kópiu. Podobne ako v Prahe, aj v Cedar Rapids sa v dvoch oknách orloja strieda 12 figúrok. Kým v Prahe sú to postavy apoštolov, figúrky v Cedar Rapids približujú život Slovákov, Čechov, Moravanov a Slezanov v USA na prelome 19. a 20. storočia. Z dubového dreva ich vyhotovil slovenský sochár Andrej Haršány.



Šesť postavičiek predstavuje povolania – mäsiara, ľadára, baníka, farmára, kováča a obchodníka – a ďalších šesť figúrok znázorňuje krajanov v bežných životných situáciách: matku s dieťatom, pár tancujúci polku, dievča v kroji, rádovú sestru pôsobiacu ako učiteľku, členku telovýchovného spolku Sokol a akordeonistu.



Sochy museli mať presné rozmery, aby sa mohli v orloji otáčať. Majú výšku 117 centimetrov a šírku 42 centimetrov. Andrej Haršány ich vytvoril vo svojej dielni v obci Borová pri Trnave.



Ako povedal autor sôch pre TASR, zadanie dostal v marci tohto roku a v júli už museli byť figúrky prevezené do Spojených štátov. "Mal som jeden týždeň na jednu sochu," spresnil.



Astroláb a pohyb sôch riadia prostredníctvom softvéru z Prahy. Každú hodinu zaznie ako prológ úryvok zo symfonickej básne Vltava od Bedřicha Smetanu, potom odbíjajú hodiny, následne sa otvoria dvere a za zvukov hudby Antonína Dvořáka defilujú sochy.



Národné české a slovenské múzeum a knižnica oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Hodinová veža pochádza z roku 1995, keď inštitúciu spoločne navštívili vtedajší prezidenti Slovenska Michal Kováč, Česka Václav Havel a Spojených štátov Bill Clinton. Ako napísali miestne noviny The Gazzette, zišlo sa tam vtedy približne 10.000 ľudí, najmä potomkov amerických Slovákov a Čechov.