< sekcia Slovensko
Pellegrini a Raši zdôrazňujú v rámci adventu význam času s najbližšími
Pellegrini vyslovil želanie, aby mal každý možnosť stráviť prvú adventnú nedeľu v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zdôrazňujú význam chvíľ strávených s najbližšími. Uviedli to v príspevkoch na sociálnej sieti pri príležitosti prvej adventnej nedele. Prezident SR zároveň informoval, že spomedzi takmer 1000 návrhov vybrali v Prezidentskom paláci vianočnú pohľadnicu, ktorú bude posielať do celého sveta.
Pellegrini vyslovil želanie, aby mal každý možnosť stráviť prvú adventnú nedeľu v kruhu svojej rodiny a blízkych. „Práve chvíle strávené s najbližšími sa stali aj motívom tohtoročných vianočných pohľadníc,“ priblížil.
Víťaznú pohľadnicu nakreslila Timea, ktorá má 13 rokov a navštevuje základnú školu v Humennom. „Znázorňuje nádhernú rodinu, kde sú starí rodičia, rodičia, deti a už asi aj vnúčatá,“ podotkla hlava štátu.
Raši poukázal na to, že sa začína adventné obdobie, ktoré má v rodinách pevné miesto už celé generácie. „Prajem nám všetkým, aby sme si popri pracovných povinnostiach a predvianočných prípravách našli dostatok času aj na svojich najbližších. Práve na spoločné chvíle budeme raz najradšej spomínať,“ podčiarkol.
Pellegrini vyslovil želanie, aby mal každý možnosť stráviť prvú adventnú nedeľu v kruhu svojej rodiny a blízkych. „Práve chvíle strávené s najbližšími sa stali aj motívom tohtoročných vianočných pohľadníc,“ priblížil.
Víťaznú pohľadnicu nakreslila Timea, ktorá má 13 rokov a navštevuje základnú školu v Humennom. „Znázorňuje nádhernú rodinu, kde sú starí rodičia, rodičia, deti a už asi aj vnúčatá,“ podotkla hlava štátu.
Raši poukázal na to, že sa začína adventné obdobie, ktoré má v rodinách pevné miesto už celé generácie. „Prajem nám všetkým, aby sme si popri pracovných povinnostiach a predvianočných prípravách našli dostatok času aj na svojich najbližších. Práve na spoločné chvíle budeme raz najradšej spomínať,“ podčiarkol.