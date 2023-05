Pellegrini aj Kolíková si myslia, že Rázsochy z plánu obnovy nebudú

Bratislava 21. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) a Peter Pellegrini (nezaradený) sa zhodli, že nemocnica Rázsochy sa nestihne postaviť za peniaze z plánu obnovy. Pri martinskej nemocnici by podľa Pellegriniho mohlo Slovensko napríklad požiadať o predĺženie termínu na použitie financií. Kolíková navrhuje v prípade, ak sa termín nestíha, prerozdeliť peniaze regionálnym nemocniciam. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Výmenu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) by Kolíková uvítala. Pellegrini si myslí, že to môže spôsobiť aj destabilizáciu služby. Ocenil "rozumný prístup" premiéra Ľudovíta Ódora k tejto téme, ktorý zatiaľ považuje túto otázku za otvorenú.



Strana Hlas-SD podľa svojho predsedu Pellegriniho neplánuje spolupracovať s Republikou. Kolíková sa jednoznačne nevyjadrila k povolebnej spolupráci SaS a Hlasu.



Ani jeden z poslancov sa neobáva manipulácie nadchádzajúcich parlamentných volieb. V prípade podozrení zo zneužitia štátnych peňazí na výstave Expo v Dubaji stojí Kolíková za svojím straníckym šéfom Richardom Sulíkom, odmieta, že by boli peniaze neúčelné minuté.



Ani po spojení strán Hlas-SD a Dobrá voľba nie je primárnym kandidátom Hlasu na ministra zdravotníctva šéf Dobrej voľby Tomáš Drucker, ale Zuzana Dolinková.