Pellegrini: Ak chce opozícia úpravy v novele, treba ísť do 2. čítania

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR sa chce dohodnúť s poslancami na ďalšom priebehu aktuálnej 6. schôdze. Ešte počas stredy chce preto zvolať poslanecké grémium. Parlament už tretí týždeň rokuje o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona, keďže sa väčšina opozície hlási do diskusie. V budúcom týždni má podľa harmonogramu začať ďalšia riadna schôdza. Pellegrini zdôraznil, že ak chce opozícia vylepšovať vládnu novelu Trestného zákona, musí umožniť, aby sa rokovanie o nej dostalo do druhého čítania, kde sa dajú zákony upravovať.



Pellegrini považuje obštrukciu opozície za logickú, no chce ju nabádať, aby umožnila urýchliť diskusiu. "Ak chceme, aby sme diskutovali o zmenách a kvalitatívnom vylepšení zákona, musíme prejsť prvým čítaním, aby sme to medzi prvým a druhým čítaním mohli reálne zmeniť," povedal novinárom v Bruseli.



Šéf NR SR chce čo najskôr dokončiť diskusiu o skrátenom legislatívnom konaní. "Potom sa môžeme dohodnúť, ako by malo vyzerať prvé čítanie, aby sme zasa neboli svedkami mesačného rozprávania o ničom, hoc už teraz sa ľudia vyrozprávali dostatočne. A aby sme čo najskôr mohli pristúpiť k tomu najdôležitejšiemu druhému čítaniu, kde reálne môže aj opozícia, ale aj vláda a vládni poslanci predkladať návrhy na vylepšenie zákonov," dodal.



Pellegrini cez víkend vyhlásil, že pripúšťa určité zmeny v návrhu novely Trestného zákona. Chce sa pozrieť na navrhované skrátenie premlčacích lehôt či na úpravu hranice výšky škôd. Opozícia žiada novelu stiahnuť. Nesúhlasí s avizovaným zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry ani so zmenami v trestných sadzbách.