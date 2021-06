Pellegrini: Ak SaS podporí Matoviča, tak len tára do vetra

Bratislava 30. júna (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho sú pripravení odvolávať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Trvajú na tom, že vo funkcii nemá čo robiť, pretože škodí Slovensku. Ak ho koalícia pri hlasovaní v parlamente podrží, bude podľa Pellegriniho spoluzodpovedná za zlo, ktoré napáchal a ešte napácha. Poznamenal, že verejnosť bude sledovať najmä hlasovanie poslancov SaS, keďže sú Matovičovi najväčší kritici. Ak strana ministra financií podporí, podľa Pellegriniho dokáže, že len zbiera body na jeho kritike a tára do vetra.



Pellegrini deklaroval pripravenosť na diskusiu o odvolávaní Matoviča. Označil ho za pôvodcu najväčšieho zla, ktoré sa na Slovensku deje. Voliči budú podľa neho sledovať hlasovanie najmä pri strane SaS, keďže Matoviča najviac kritizuje, robí opozíciu v koalícii a zbiera na tom percentá. "Budú mať jedinečnú šancu dokázať, že to myslia vážne. Ak ho podržia, iba tárajú do vetra," podotkol.



Líder mimoparlamentného Hlasu-SD zároveň kritizoval postoj koalície pri utorňajšom presúvaní začiatku mimoriadnej schôdze na odvolanie Matoviča. Tvrdí, že žiadne technické problémy tam neboli. Myslí si, že šlo len o hru koalície, o "brnkačku po nose opozícii", aby vláda vyskúšala, čo opoziční poslanci znesú. Aj preto po viac ako hodinovom odkladaní začiatku rokovania podľa neho opozícia opustila plénum.



Mimoriadna schôdza na odvolanie Matoviča sa mala konať už v utorok (29. 6.) podvečer. Jej začiatok sa však najskôr viac ako hodinu presúval, následne zo sály odišli všetci predkladatelia návrhu na Matovičovo odvolanie. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) potom otvoril 34. schôdzu, no pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna ju rovno prerušil. Pokračovať by mala v stredu od 12.00 h.