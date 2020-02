Pellegrini: Ak Smer bude súčasťou budúcej vlády, chcem byť premiérom

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý je zároveň volebným lídrom Smeru-SD, sa v prípade, že strana vyhrá nadchádzajúce parlamentné voľby a bude súčasťou vlády, vidí na poste premiéra. Uviedol to na prezentácii finálnej fázy kampane Smeru-SD, ktorá sa uskutočnila v piatok v Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici.



"Nestojím tu ako človek, ktorý nemá od večera do rána nič iné na práci, len sa hrabať v špinách minulosti a vyťahovať ich na verejnosť, ale stojím tu ako človek, ktorý má reálnu skúsenosť z rôznych štátnych pozícií, a vie, čo je to stáť na čele štátu a vlády SR," povedal.



Vo svojom prejave sa hneď na začiatku vymedzil voči všetkým, ktorí spochybňujú slovenskú históriu. "Smer-SD nemôže nikdy spolupracovať s niekým, kto spochybňuje udalosti SNP, kto spochybňuje udalosti holokaustu, kto sa vysmieva z obetí vypálených obci," uviedol. Zdôraznil tiež, že strana si nikdy nesadne za stôl ani s predstaviteľmi strán, ktorí otvorene hovoria či len naznačujú, že chcú zrušiť sociálne opatrenia, ktoré Smer-SD pre obyvateľov Slovenska zaviedol.



Spomenul však aj chyby, s ktorými sa strana musela v uplynulom období vyrovnať. Pripomenul však, že ľudia, ktorí tieto chyby spôsobili, už nie sú členmi strany a nie sú ani na kandidátnej listine Smeru-SD.



Podľa neho sa Slovensko mení a dnes je iné, ako bolo nielen v roku 2008, ale aj v roku 2018. "Na Slovensku už zmena nastala," podotkol.



Reagoval aj na iniciatívu šéfa OĽaNO Igora Matoviča, ktorý chce, aby občania v ankete vyjadrili, čo všetko očakávajú od vlády a štátu. "Polovica rokovaní vlády pod mojím vedením bola na východe Slovenska či na juhu stredného Slovenska, preto my dobre vieme, čo ľudí trápi a s čím im musíme pomôcť. Nijakú anketu nám preto nie je treba," zdôraznil.