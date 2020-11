Pellegrini: Ak urobili Gašpar a ďalší niečo nelegálne,stihne ich trest

Bratislava 5. novembra (TASR) - Obvinení bývalí policajní funkcionári by mali dokázať svoju nevinu alebo, ak urobili niečo nelegálne, mal by ich stihnúť trest. Vyhlásil to expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) v reakcii na zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) u exšéfa polície Tibora Gašpara a ďalších bývalých policajných funkcionárov. Pripomenul, že ako zastupujúci minister vnútra sa s Gašparom na jar 2018 dohodol, že opustí svoju funkciu. Exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) si chce v tejto veci počkať na uznesenie a komentár Úradu špeciálnej prokuratúry.



Pellegrini pred novinármi skonštatoval, že už v roku 2018 sa na Gašpara v spoločnosti vytváral veľký tlak. Považoval to za škodlivé pre Policajný zbor vo vykonávaní jeho práce poctivo a zodpovedne. "Keď som bol premiérom, už nebol na čele polície a ostatné personálne zmeny boli vykonané následne. Žiaden premiér nemá ani vedomosť, kto je na konkrétnych zložkách Policajného zboru, to vie maximálne minister. Ja som sa venoval osobe policajného prezidenta, tam som si svoju úlohu urobil," doplnil o Gašparovi a ďalších funkcionároch.



"Nie je to nič pozitívne, je teraz na nich, aby buď ukázali a vyvrátili všetky tieto podozrenia a dokázali svoju nevinu, alebo budú stíhaní a stihne ich nejaký primeraný trest, ak urobili niečo nelegálne," okomentoval expremiér štvrtkový zásah polície.



Gašpar bol poradcom na ministerstve vnútra, keď Saková viedla rezort. Novinárom vo štvrtok povedala, že v tom čase ho nevnímala ako problémového. Dodala, že s Gašparom sa rozlúčila v januári 2019, keď vznikli podozrenia z nezákonného lustrovania novinárov. Potvrdila, že v minulosti Gašpara vo funkcii ocenila. "Vtedy naše informácie smerovali k tomu, že bol jeden z najdlhšie pôsobiacich prezidentov Policajného zboru. Pod jeho vedením dosiahol v rôznych oblastiach lepšie a lepšie výsledky," skonštatovala. Novinárom tiež odpovedala, že netuší, či chcel šéf Smeru-SD Robert Fico Gašpara na kandidátnu listinu do tohtoročných parlamentných volieb.



Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický reagoval, že bude rešpektovať rozhodnutie súdov a nie to, čo sa bude diať okolo prípadov. "Pre mňa je dôležité, ak sa vznesú obvinenia, aby boli na nejakom právnom základe," povedal novinárom s tým, že treba rešpektovať prezumpciu neviny. Viac sa k zásahu nechcel vyjadriť ani ďalší podpredseda strany a podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Dodal len, že rešpektuje prezumpciu neviny.



NAKA zadržala pri štvrtkovej akcii s názvom Očistec viacero osôb. Zasahovala u bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, u exriaditeľa NAKA Petra Hraška, bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda Slobodníka. Zadržať mali aj exšéfa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera a ďalších. Vyšetrovateľ vzniesol voči zadržaným obvinenie pre viaceré trestné činy.