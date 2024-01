Pellegrini: Ak vyhrám voľby, urobím všetko pre stabilitu koalície

Bratislava 29. januára (TASR) - Predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini chce v prípade svojho úspechu v prezidentských voľbách urobiť všetko pre to, aby bola vládna koalícia naďalej stabilná. Ako dodal, uvedomuje si zodpovednosť za splnenie volebných sľubov strany Hlas-SD. Uviedol to v reakcii na aktuálne dianie.



"Ak má niekto pocit, že vláda stabilitu nepotrebuje, je to jeho slobodné rozhodnutie, za ktoré preberá plnú politickú zodpovednosť," skonštatoval Pellegrini vo videu, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Podľa Pellegriniho potrebuje Slovensko prezidenta ľudí, nie čisto koalície alebo opozície. Hlava štátu podľa neho nemá byť protiváhou ani slúžkou konkrétnej vlády. Zdôraznil potrebu pokoja. "Ak niekto vidí svoj politický cieľ v sporoch a hádkach, má na to plné právo a len ľudia rozhodnú, čo je im bližšie," podotkol.