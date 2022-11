Pellegrini avizuje podporu návrhov vzídených z dohody vlády s lekármi

Bratislava 27. novembra (TASR) - Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD podporia v parlamente všetky návrhy, ktoré vzídu zo sobotnej (26. 11.) dohody vlády s lekárskymi odborármi. V diskusnej relácii TA3 V politike to avizoval šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini. Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) vníma dohodu vlády s Lekárskym odborovým združením (LOZ) za nevyhnutnosť pre plnohodnotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



"Ukázalo sa, že ak má táto vláda niečo normálne spraviť, je to pod systematickým a silným tlakom," zdôraznil Pellegrini. Kritizoval, že vláda nechala občanov Slovenska dlho v neistote, lebo "požiadavky lekárov boli na stole od augusta". Myslí si, že ak by vláda rokovala s odborármi skôr, mohol byť pre ňu kompromis z finančného hľadiska menej bolestivý.



Podľa Kolíkovej proces dohody blokoval minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Je zrejmé, že Igor Matovič bol prekážkou, aby došlo k normálnemu jednaniu," vyhlásila. Hovorí o zákernom štýle vedenia politiky z jeho strany. Kolíková tvrdí, že platy lekárov sa mali riešiť už skôr. Situáciu považuje za precedens, že bez nátlakových akcií nie je možná dohoda s vládou na zabezpečení "normálneho chodu štátu a kľúčových profesií."