Pellegrini bol u indického premiéra, išlo o historicky prvé prijatie
Hovorili aj o tom, že Slovensko má predpoklady budovať infraštruktúru umelej inteligencie.
Autor TASR
Naí Dillí 20. februára (TASR) - Prezidenta SR Petra Pellegriniho prijal v piatok v indickom Naí Dillí premiér Indie Naréndra Módí. Išlo o historicky prvé prijatie hlavy štátu Slovenskej republiky v sídle indického premiéra. Pellegrini o tom informoval na sociálnej sieti, píše TASR.
„Som rád, že sme tento moment využili na posilnenie našich vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky,“ uviedol slovenský prezident. Tvrdí, že obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou rastú veľmi dynamicky.
Pellegrini sa s Módím zhodli, že tento rast má pokračovať a že chcú podporiť nové investície, prepojenie firiem a projekty s vyššou pridanou hodnotou, aby sa spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja.
Hovorili aj o tom, že Slovensko má predpoklady budovať infraštruktúru umelej inteligencie. „Stojíme na stabilnej nízkouhlíkovej energii a rozvíjame vlastné výpočtové kapacity. Dohodli sme sa tiež na posilnení výmeny skúseností, expertov a študentov, aby sme prepájali ľudí, univerzity a firmy,“ poznamenal prezident. Podľa neho sa potvrdilo, že India je strategickým partnerom Slovenska.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)
