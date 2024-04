Pellegrini bude v ochrane prírody hľadať s odborníkmi vyváženú pozíciu

Bratislava 22. apríla (TASR) - Novozvolený prezident SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) bude v spolupráci s odborníkmi hľadať v ochrane prírody vyváženú pozíciu, ktorá bude k tomu ľudí povzbudzovať a nie ich od toho odrádzať. Uviedol to na sociálnej sieti pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla.



"Nepríjemné klimatické javy sa vyskytujú už príliš často na to, aby to bola náhoda. Vidím to ako veľmi dôležitú tému na diskusiu svetových lídrov, pretože práve tu je nevyhnutná účinná spolupráca priemyselných veľmocí a hľadanie spoločného postoja k ochrane prírody," povedal Pellegrini.



Poukázal na to, že niektoré krajiny sa ku klimatickej zmene stavajú vlažne. Európa však podľa neho ide často za hranice toho, "čo velí zdravý sedliacky rozum". "Nemôžeme si totiž kvôli ochrane prírody zlikvidovať ekonomiku, pripraviť ľudí o prácu a spraviť zo Slovenska skanzen, kde práva zvierat majú väčšiu ochranu ako práva ľudí," podotkol Pellegrini.



Apeluje na ochranu prírody, ale treba sa podľa neho vyvarovať extrémov. Tvrdí, že tie prírode pomôžu len veľmi málo a negatívne zasiahnu život bežného človeka.