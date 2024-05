Pellegrini: Budem robiť všetko aby SR bola plnohodnotným členom EÚ

Bratislava 1. mája (TASR) - Zvolený prezident SR Peter Pellegrini chce robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo plnohodnotným členom veľkej európskej rodiny. Zároveň deklaroval, že na prvom mieste preňho bude obrana slovenských národnoštátnych záujmov. Uviedol to pri príležitosti stredajšieho 20. výročia vstupu SR do EÚ.



Vstup do EÚ považuje Pellegrini za jeden z najvýznamnejších míľnikov histórie Slovenska. "Želám si, aby nás po júnových voľbách v Európskom parlamente reprezentovali ľudia, ktorí sa neboja prehovoriť vtedy, keď sa treba zastať svojej vlasti a obhajovať jej záujem," dodal na sociálnej sieti.