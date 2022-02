Pellegrini by očakával Kolíkovej demisiu, ona sa odísť nechystá

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (klub SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. februára (TASR) – Nezaradený poslanec parlamentu a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini by očakával odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z funkcie po tom, čo jej neprešli v Národnej rade (NR) SR tri zo štyroch reformných zákonov súdnej mapy. Návrh na jej odvolanie ale iniciovať neplánuje. Kolíková sa odísť z funkcie nechystá. Je pripravená rokovať s koaličnými partnermi, aby bola reforma súdnej mapy úspešná. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.," vyhlásil Pellegrini. Kolíková tvrdí, že nad odchodom z funkcie neuvažovala a stále vidí priestor na presadenie reformy. "Zaskočilo ma, že sa nebolo možné dohodnúť počas schôdze s Borisom Kollárom (Sme rodina), aby sa posunulo rokovanie o mestských súdoch na ďalšiu schôdzu a získal by sa čas," podotkla ministerka.Z kvarteta reformných zákonov prešiel vo štvrtok (17. 2.) do druhého čítania parlamentu len legislatívny návrh upravujúci obvody okresných súdov. Kolíkovú prekvapili výhrady k zákonu, ktorý predpokladá vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. "," vyhlásila. Mestské súdy podľa jej slov pokrývajú štvrtinu všetkých vecí, ktoré prichádzajú na súdy. Tvrdí, že vynaloží úsilie, aby zistila dôvody, prečo zákony nezískali podporu.Pellegrini namiesto toho navrhuje riešiť podstav sudcov. Myslí si, že pri nezmenenom počte sudcov by zlúčenie bratislavských a košických okresných súdov do mestského súdu problém nevyriešilo. Ministerka hovorí, že počet sudcov je dostatočný, len je potrebná ich reorganizácia. "," argumentuje šéfka rezortu spravodlivosti.Šéf Hlasu-SD zopakoval slová o realitnom biznise, ktorý má byť spojený s reformou súdnej mapy. Kolíková tieto tvrdenia odmieta, rovnako tak kritiku výberového procesu predsedov súdov, ktorého integritu Pellegrini spochybnil.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), ktorý má v utorok (22. 2.) čeliť v parlamente odvolávaniu, má podľa Pellegriniho vedomosť o vedení vyšetrovaní. V tejto súvislosti hovorí o riadenej skupine, odvoláva sa pritom na údajné prepisy z rozhovorov obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). "," reagovala Kolíková s tým, že Mikulec necháva vyšetrovateľom voľné ruky.Zber podpisov za vyhlásenie referenda sa podľa Pellegriniho ešte nezačal. Hlas-SD sa bude podľa jeho slov podieľať na zbieraní podpisov spolu so Smerom-SD. Súčasťou referenda by mali byť tri otázky. Jedna sa má týkať predčasných volieb. "," dodal.