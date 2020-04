Pellegrini chce doplniť uznesenie k PVV, vláda má predložiť stratégiu

Bratislava 22. apríla (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol doplniť uznesenie parlamentu k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Kabinet by mal predložiť snemovni vypracovanú stratégiu postupu transformácie slovenskej spoločnosti a ekonomiky po kríze v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Snemovňa by mala uznesením zároveň vysloviť znepokojenie nad neadekvátnym zohľadnením predvolebných prísľubov vlády občanom v PVV.



Pellegrini navrhuje uznesením zaviazať vládu, aby vypracovala a predložila stratégiu postupu prekonania krízy a stratégiu postupu transformácie slovenskej spoločnosti a ekonomiky po kríze, a to do 15. júna 2020. Zároveň by mal parlament uznesením požiadať predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby sa zdržal "nedôveryhodných a deštruktívnych opatrení, ktoré destabilizujú a naštrbujú dôveru občanov v SR."



Vláda by sa tiež podľa Pellegriniho návrhu mala zaviazať, že nebude rušiť zavedené sociálne opatrenia. Rovnako by mala podľa neho zachovať zaužívanú úroveň sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami.



Pellegrini predniesol návrh počas svojho vystúpenia v pléne. Skonštatoval, že PVV nedostatočne reaguje na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.