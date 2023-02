Pellegrini žiada voľby v júni. Chce, aby Čaputová prišla do parlamentu

Bratislava 16. februára (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval strany i ostatných poslancov, aby prehodnotili svoj postoj a podporili júnový termín predčasných volieb. Urobil tak na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podotkol, že aj vďaka predošlému postoju prezidentky SR Zuzany Čaputovej vláda schválila septembrový termín volieb. Vyzval ju, aby popoludní o 14.00 h vystúpila pred poslancami. Ak sa popoludní neotvorí mimoriadna schôdza k termínu volieb, mala by podľa neho prezidentka radšej menovať úradnícku vládu.



"Chcem požiadať prezidentku, aby využila svoje právo kedykoľvek predstúpiť pred parlament a prihovoriť sa poslancom NR SR. Chcem ju požiadať a vyzvať, aby sem o 14.00 h prišla, aby sa prihovorila poslancom predtým, ako sa bude rokovať o otvorení mimoriadnej schôdze o skrátení volebného obdobia, a aby požiadala poslancov aj váhou svojho úradu a osobnosti, aby sa schôdza otvorila," apeloval Pellegrini na prezidentku. Vyzval ju, aby bola rázna, ak to myslí vážne. Vláde by mala podľa neho jasne odkázať, že ak to takto pôjde ďalej, vymenuje úradnícku vládu. Apeluje aj na vetovanie "parlamentných bludov" a vracanie návrhov do NR SR.



Okrem toho hlavu štátu vyzval, aby si predvolala predsedu SaS Richarda Sulíka a aby s ním hovorila o podpore júnového termínu. Ten je podľa Pellegriniho momentálne jazýčkom na váhach. Kritizoval pritom postoj SaS. Jej líder už totiž avizoval, že liberáli nepodporia mimoriadnu schôdzu k termínu predčasných volieb.



Podotkol, že v demokratických krajinách sa po páde vlády vyhlási čo najskorší termín volieb. Na Slovensku to tak nebolo. Dodal, že v parlamente vznikajú nebezpečné koalície, ktoré sa menia podľa jednotlivých návrhov či hodnotových otázok. Riešenie vidí v predčasných voľbách v čo najskoršom termíne. Zopakoval aj argumenty o potrebe prípravy štátneho rozpočtu v riadnom termíne.







Júnový termín predčasných volieb plánuje podporiť aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. "Ak tu má ďalších osem mesiacov trvať bezvládie a legislatívna smršť, ktorú rozpútal Igor Matovič, doplatíme na to všetci," poznamenal. Súhlasí preto so štvrtkovým vyjadrením prezidentky Čaputovej o tom, že aktuálna situácia si vyžaduje skorší termín volieb.



Prezidentka vo štvrtok pre TASR uviedla, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín volieb. Dianie v parlamente podľa nej pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných. Apelovala na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu.