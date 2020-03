Pellegrini: Chcem sa poďakovať predsedovi NRSR Kollárovi za jeho slová

Bratislava 22. marca (Teraz.sk) – Bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 poďakoval novému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi za „slová vďaky“ za prácu, ktorú jeho tím odviedol v prvých týždňoch koronavírusovej krízy. „Ak sa nám aj všetko nepodarilo, prijali sme v porovnaní s inými krajinami extrémne rýchle opatrenia,“ povedal Pellegrini.



Vyzdvihol prácu hlavného hygienika Jána Mikasa a všetkých pracovníkov laboratórií, ktorí v podmienkach krízy testovali jednotlivé osoby podozrivé z nákazy novým koronavírusom. Zároveň odmietol úvahy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o tom, že sa zámerne testovalo málo.



„Mrzí ma, že začal ako začal,“ povedal Pellegrini. „Nemali by sme ľudí deprimovať. A vytvárať si predpolie, že ak to nepôjde, môžu za to tí pred nami,“ dodal. Na výhrady Igora Matoviča, ktorý nie je spokojný s plánovaním prekonania krízy, Pellegrini odpovedal protiotázkou. „Ktorá krajina má plán? S takouto epidémiou sme sa ešte nestretli. Chápem, že je niekto nervózny, ale nespôsobili sme to my,“ povedal.



Základom úspešného boja s vírusom sú podľa neho práve rýchle opatrenia smerujúce k obmedzeniu stretávania sa ľudí. Nemocnice podľa neho dostali pokyn na predzásobenie sa zdravotníckym materiálom už v januári a doteraz z týchto zásob čerpajú. Pokyn na nákupy materiálu dostali aj Štátne hmotné rezervy, podľa Pellegriniho je však problém reálne ho zohnať.



Veľkú dodávku očakával už v soboru, napokon však príde neskôr. „V stredu alebo vo štvrtok by malo pristať lietadlo a ja sa nebudem hádzať o zem, že som to bol ešte ja, kto to vybavil. Chcem upozorniť, že kampaň sa skončila,“ uviedol. Zdôraznil, že jediná možnosť je neustále sa snažiť zohnať ďalší materiál a každý týždeň nakupovať nový. Odmietol tiež, že nákup rýchlotestov, ktoré dokážu identifikovať chorobu až na základe protilátok, teda v rozvinutom štádiu, nebol efektívny. Podľa Pellegriniho môžu byť aj takéto testy v určitom štádiu boja s vírusom užitočné.



Veľké dodávky zdravotníckeho materiálu do Českej republiky podľa neho súvisia aj s dlhodobo nadštandardnými vzťahmi Miloša Zemana s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Na rozdiel od Zemana, Andrej Kiska podľa Pellegriniho uprednostnil pred vzťahmi s Čínou prijatie dalajlámu.



Dodal, že keď Čína potrebovala letisko, na ktorom by si naložila zdravotnícky materiál nakúpený v Európe, Slovensko to, na rozdiel od okolitých štátov, umožnilo. „Zachovali sme sa korektne a aj to nám otvorilo dvere,“ uviedol. Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) podľa neho rozbehla spoluprácu s českým šéfom rezortu vnútra Janom Hamáčkom, ktorá by tiež mala byť užitočná pri riešení krízy.



Ekonomické dopady epidémie budú podľa Pellegriniho odhadov horšie ako počas ekonomickej krízy v rokoch 2008-9 a Európska únia už teraz rokuje o uvoľnení finančných rámcov na ich preklenutie.