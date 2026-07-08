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Pellegrini diskutoval s fínskym prezidentom Stubbom

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Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini (vpravo). Foto: TASR/AP

V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú na summite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov.

Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubbom o obrane, obrannom priemysle aj o inováciách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria.

„Dotkli sme sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe, vývoja na Ukrajine a potreby hľadať cestu k trvalému mieru. Pána prezidenta som zároveň pozval na Slovensko na pripravované stretnutie krajín V4. Verím, že budeme mať príležitosť nadviazať na dnešnú diskusiu a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Fínskom,“ uviedol slovenský prezident.

V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú na summite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať plnenie sľubu z minuloročného summite v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.





(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
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