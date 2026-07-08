< sekcia Slovensko
Pellegrini diskutoval s fínskym prezidentom Stubbom
V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú na summite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov.
Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubbom o obrane, obrannom priemysle aj o inováciách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria.
„Dotkli sme sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe, vývoja na Ukrajine a potreby hľadať cestu k trvalému mieru. Pána prezidenta som zároveň pozval na Slovensko na pripravované stretnutie krajín V4. Verím, že budeme mať príležitosť nadviazať na dnešnú diskusiu a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Fínskom,“ uviedol slovenský prezident.
V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú na summite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať plnenie sľubu z minuloročného summite v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Dotkli sme sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe, vývoja na Ukrajine a potreby hľadať cestu k trvalému mieru. Pána prezidenta som zároveň pozval na Slovensko na pripravované stretnutie krajín V4. Verím, že budeme mať príležitosť nadviazať na dnešnú diskusiu a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Fínskom,“ uviedol slovenský prezident.
V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú na summite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať plnenie sľubu z minuloročného summite v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)