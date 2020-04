Pellegrini: Fond vzájomnej pomoci je marketingová vec, nič nevyrieši

Bratislava 1. apríla (TASR) - Návrh na zriadenie Fondu vzájomnej pomoci, ktorý v stredu predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO), je marketingovou záležitosťou, ktorá nič nevyrieši. Tvrdí to podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zároveň Matoviča vyzval, aby prestal robiť marketingové ťahy, ale začal riešiť reálne problémy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.



Pellegrini nebude návrh na zriadenie fondu podporovať. "Je to čisto marketingová vec pána premiéra, ktorý si chce na svojom úrade zriadiť účet, z ktorého bude rodinám rozdávať peniaze. K tomu sa vyjadrovať nebudem, pretože je to jeho záležitosť, nebudem na nej participovať," skonštatoval Pellegrini na stredajšom brífingu s tým, že sa nedá vtiahnuť do tejto "veľmi jednoduchej hry, ktorá vôbec nič nevyrieši."



K podpore formou fondu sa nepridá ani ĽSNS. Podľa jej poslanca Ondreja Ďuricu strana pomáha v programe sociálnej pomoci v rámci svojho projektu, do ktorého prispievajú aj poslanci ĽSNS.



Fond vzájomnej pomoci má slúžiť na riešenie individuálnych životných prípadov ovplyvnených krízou súvisiacou so šírením nového koronavírusu. Prispievať doň budú koaliční poslanci, ministri aj ďalší, ktorí na tom budú s vládou spolupracovať. Matovič pozval k iniciatíve aj opozíciu, ponúkol jej miesta v správnej rade, ktorá má rozhodovať o prerozdelení financií z fondu.