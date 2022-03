Pellegrini: Hlas podporí prítomnosť vojakov NATO, ak budú ochraňovať

Bratislava 8. marca (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD podporia prípadnú prítomnosť vojakov NATO na území SR, ak budú mať za úlohu chrániť krajinu, a tým aj celú Alianciu. Uviedol to líder strany a expremiér Peter Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. Zároveň vyzval vládu, aby popri riešení utečeneckej krízy a situácii na Ukrajine nezabúdala na domáce problémy. Na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) apeloval, aby na začiatku marcovej schôdze NR SR informoval poslancov o plánoch, ako sa SR vyrovná s aktuálnou situáciou.



"Hlas-SD bude súhlasiť s prítomnosťou jednotiek NATO na území SR, ktoré majú za úlohu nie útočiť, ale majú za úlohu ochraňovať členský štát NATO, a tým pádom aj celé NATO," skonštatoval Pellegrini. Hovorí o zodpovednosti a signáli partnerom. "Sme v NATO, zdieľame svoje práva aj povinnosti," dodal. Poukázal napríklad na záväzky navyšovať výdavky na obranu štátu. V súvislosti s pomocou Ukrajine vo forme vojenského materiálu sa pýta, či Slovensku ostali zásoby na vlastnú ochranu. Je podľa neho v poriadku, ak vláda o takejto pomoci rozhodla. Podčiarkol však potrebu nevyprázdniť sklady a myslieť na obranu SR, ak by sa konflikt rozšíril.



Poznamenal, že svet sa vojnou na Ukrajine nezastavil a Slovensko má naďalej vážne problémy. Odporučil kabinetu uchopiť situáciu komplexnejšie a vrátiť sa z medzinárodnej politiky domov. "Aby solidarita s tými, ktorí sú v núdzi, bola čo najudržateľnejšia, je dôležité, aby sa vláda snažila udržať balans, rovnováhu medzi tým, čo treba riešiť na východ od nás, ale aj doma," povedal. Deklaroval, že Hlas-SD podporuje stanoviská SR na medzinárodnej úrovni, no pri zložitých situáciách musí vláda zvažovať aj národnoštátne záujmy.



Pripomenul, že ochorenie COVID-19 nezmizlo i problémy slovenského zdravotníctva. Pýta sa, či je schopné poskytnúť starostlivosť všetkým bez rozdielu, aby neboli uprednostňovaní ľudia v rámci solidarity pred občanmi SR. Podčiarkol potrebu diskusie o situácii v bezpečnostných zložkách a schopnosti chrániť občanov SR. Upozornil na riziká zneužitia utečeneckej krízy, napríklad na obchodovanie s ľuďmi. Riešiť podľa neho treba tiež zdražovanie a ekonomické dôsledky.



Premiéra vyzval, aby poslancov informoval o riešeniach a ich financovaní. "Vláda a premiér, presvedčte nás, že to tentoraz dokážete urobiť lepšie, ako ste to urobili pri COVID-19," apeloval Pellegrini. Legitímna je podľa neho naďalej otázka ukončenia volebného obdobia vlády.



Líder Hlasu-SD jasne nepovedal, či sa ich rozdiely v názoroch so Smerom-SD rozchádzajú natoľko, že by nemohli spolupracovať. "Ak sa Smer-SD začne správať radikálnejšie, ako sa správal, tak nožnice sa budú medzi stranami otvárať ešte viac," povedal. Nateraz strana vylučuje zo spolupráce len OĽANO a ĽSNS. "Nikto v Hlase-SD momentálne nekoketuje so spoluprácou s Republikou," dodal Pellegrini.