Pellegrini: Hlas-SD je ideologicky bližšie k Smeru-SD ako k PS

Bratislava 24. septembra (TASR) - Hlas-SD je ideologicky bližšie k Smeru-SD ako k Progresívnemu Slovensku (PS). Uviedol to šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini. Na druhej strane, PS nepovažuje Hlas-SD za svojho preferovaného partnera v povolebnej spolupráci, priblížil predseda PS Michal Šimečka v diskusnej relácii O päť minút 12.



Hlas-SD si po voľbách plánuje zvoliť spolupracujúce politické strany na základe najlepšej ideologickej zhody. Šimečka hovoril o transparentnosti v rámci uvažovania o povolebných spoluprácach. "Dlhodobo hovoríme, že sme pripravení rokovať s každou politickou stranou v parlamente, ktorá je demokratická, proeurópska a ktorá si ctí právny štát," zdôraznil Šimečka.



Pellegrini navrhol, aby prezidentka osobne vysvetlila verejnosti všetky súvislosti týkajúce sa podania návrhu na obžalobu. Šimečka vníma vyjadrenia zo strany Smer-SD ako pokračovanie ich predvolebnej kampane a útok na prezidentku a PS.



"Ak bude strana Hlas nielen v parlamente, ale bude mať právo čo to hovoriť aj do fungovania vlády, tak budeme nabádať všetkých koaličných partnerov, aby sme riešili skutočné problémy ľudí a nezapodievali sa pani prezidentkou, ktorá po pár mesiacoch už navždy skončí v slovenskej politike," uviedol Pellegrini.



V súvislosti s problémom migrácie Pellegrini tvrdí, že vláda fatálne zlyhala, a navrhuje prijať opatrenia vrátane väčšieho nasadenia vojakov a policajtov v teréne, poskytnutia dostatočných finančných a technických zdrojov a pravidelných kontrol na hraničných prechodoch. Šimečka hovoril o pripravenosti uzavrieť hranice, pričom to považuje za krajné riešenie.