Pellegrini: Hlas-SD má ambíciu vyhrať voľby s ponukou slušnej politiky

Bratislava/Púchov 10. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD má ambíciu vyhrať parlamentné voľby s ponukou slušnej a kultúrnej politiky, silného štátu a účinnej pomoci ľuďom. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini vo svojom príhovore počas sobotného snemu strany v Púchove. Zároveň spresnil, s kým po voľbách vládnuť chcú a s kým nie.



Nová vláda bude mať podľa lídra Hlasu-SD pred sebou dve zásadné úlohy. "Čo najskôr musí upratať chaos a neporiadok, ktorý nám tu nechali Matovič, Heger, Sulík, Kollár a Remišová. A potom ju čaká kľúčová, dovolím si povedať, historická úloha. Nová vláda musí naštartovať proces dlhodobých a pozitívnych zmien, ktoré dokážu posunúť Slovensko po 30 rokoch vpred," uviedol. Nová vláda musí podľa neho bezodkladne zastaviť "chudobnenie" občanov krajiny. Dôchodcom chce strana zaviesť plnohodnotný 13. dôchodok, pokračovať chce i s pomocou rodičom s deťmi a osamelým rodičom.



"Mladým ľuďom ponúkneme takzvaný štartovný balíček - vysoký príspevok od štátu po ukončení školy, aby mohli buď splatiť svoje študentské pôžičky, alebo si zabezpečiť bývanie," povedal líder Hlasu-SD. Docieliť chcú aj to, aby mladí ľudia ostali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. "Rodinám okrem úpravy sociálnych dávok chceme ponúknuť takzvanú rodinnú kartu. Bude predstavovať zľavu na tovary a služby poskytované štátom, samosprávou alebo občianskymi združeniami," konkretizoval.



Dôraz chce Hlas klásť aj na zdravotníctvo, oblasť sociálnych vecí či školstvo. Zaoberať sa plánujú aj cenami energií a potravín. "Hlas bude v rámci dlhodobej vízie žiadať, aby štát opäť získal kontrolu nad strategickými energetickými podnikmi a mal tak v rukách priame možnosti na ovplyvňovanie cien energií," vyhlásil Pellegrini. Ako ďalej uviedol, Slovensko má svetu, okrem šikovných a pracovitých ľudí, čo ponúknuť. Poukázal pritom na pitnú vodu, ktorej máme na Slovensku dostatok. Tvrdí, že by sme sa mohli pokúsiť zamerať na to, aby sme z nej spravili vývozný artikel. Ešte pred voľbami predstaví Hlas konkrétne kroky, ktoré sú pripravení uskutočniť už počas prvých 100 dní vládnutia.



Po parlamentných voľbách sú podľa Pellegriniho pripravení sadnúť si za rokovací stôl so všetkými, ktorí dostanú mandát od ľudí, s výnimkou strán OĽANO a ĽSNS. "Za týmto stolom oznámime podmienky, za ktorých je Hlas ochotný vstúpiť do spolupráce v rámci vládnej koalície. Tie nebudú žiadnym prekvapením, pretože ich oznámim už teraz," uviedol predseda strany.



Prvá podmienka sa týka zahranično-politickej orientácie. "Členstvo v EÚ a NATO považuje Hlas za garanciu slobodného rozvoja slovenského národa. Preto budeme spolupracovať len so stranami, ktoré členstvo v oboch týchto organizáciách nespochybnia ani neohrozia," uviedol. Strana žiada rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti štátov, odmieta akúkoľvek násilnú zmenu hraníc a bude podporovať tých, ktorí sa stali obeťami agresie.



Hlas podľa jej lídra odmietne spoluprácu so stranami, ktorých politika je postavená na nenávisti, extrémizme a neofašizme. Ďalším zásadným sociálnodemokratickým pilierom je podľa Pellegriniho účinná pomoc štátu občanom. "Hlas vstúpi do vlády len so stranami, ktoré sa k tomuto konceptu prihlásia," doplnil. Presadzovať chcú i vytvorenie silného štátu.



Do koalície pôjde Hlas len so stranami, ktoré podporia sociálnu politiku pomoci pre seniorov, rodiny, odkázaných a "ľudí práce". "Vstúpime len do takej vlády, ktorá vypracuje a začne realizovať veľký národný projekt definitívneho vyrovnania regionálnych rozdielov na Slovensku v horizonte troch volebných období. Toto vyrovnanie sa musí prejaviť tak v životnej úrovni obyvateľov, ako aj v regionálnej, mestskej a obecnej infraštruktúre," uzavrel Pellegrini.



V prípade, ak na program partnerov nenájdu, Hlas-SD je pripravený obhajovať záujmy občanov krajiny aj v opozícii.



Pellegrini vo svojom príhovore zdôraznil, že jeho rozhodnutie odísť zo Smeru-SD a založiť Hlas-SD bolo to "najlepšie politické rozhodnutie" v živote.