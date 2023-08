Pellegrini: Hlas-SD podporí mimoriadnu schôdzu situácii v polícii

Nitra 17. augusta (TASR) - Hlas-SD podporí konanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR v súvislosti s kauzou Rozuzlenie a štvrtkovým zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Vyhlásil to predseda strany Peter Pellegrini na tlačovej besede v Nitre.



Hlas-SD je podľa jeho slov pripravený podporiť akékoľvek aktivity, ktoré budú viesť k objasneniu a vysvetleniu celej situácie. "Sme za to, aby bol zvolaný aj mimoriadny výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a všetky ďalšie aktivity," skonštatoval Pellegrini, ktorému, ako tvrdí, nestačilo vysvetlenie policajného prezidenta Štefana Hamrana.



"Namiesto skutočného vysvetlenia tohto závažného počinu, ktorý si dovolila spraviť polícia voči ostatným bezpečnostným zložkám štátu, nevysvetlil nič. Nedal nám žiadnu odpoveď na otázku, prečo sa polícia rozhodla zasiahnuť voči všetkým, ktorí jej spôsoby spochybňujú, a prečo tak urobila šesť týždňov pred voľbami," zdôraznil Pellegrini.



Zatýkanie najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek štátu je podľa neho neprípustnou snahou polície ovplyvňovať pred voľbami voličov. "Nech si Hamran vyzlečie uniformu a oblečie si politické tričko. Za výčiny polície nesie zodpovednosť prezidentka, predseda vlády, špeciálny prokurátor a skutočné vedenie ministerstva vnútra, teda súčasný policajný prezident," dodal líder Hlasu-SD.



Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v súvislosti s kauzou Rozuzlenie a zásahom NAKA podal Smer-SD. Chce docieliť odvolanie policajného prezidenta Hamrana. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) informoval, že mimoriadna schôdza má byť v pondelok (21. 8.) o 11.00 h.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra K., bývalého príslušníka SIS Vladimíra P., príslušníka SIS Michala A., bývalého príslušníka NAKA Jána K. a bývalého príslušníka SIS Martina C. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.