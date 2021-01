Pellegrini: Holému nemalo ani napadnúť vypýtať si výnimku do Británie

Na snímke podpredseda vlády SR Štefan Holý, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. januára (TASR) - Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) sa išiel do Veľkej Británie starať o rodinného príslušníka. Po prílete na Slovensko dodržal všetky protipandemické opatrenia. Tvrdí to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini konštatuje, že Holému ani nemalo napadnúť vypýtať si výnimku na cestovanie. Obaja to uviedli v diskusnej relácii V politike na televízii TA3.Pellegriniho mrzí, že Holý či minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odcestovali počas decembra do iných krajín. On by podľa vlastných slov také niečo nespravil, ak vie, že doma zavrel päť miliónov ľudí.poznamenal Pellegrini.Kollár priblížil, že výnimku na cestovanie majú aj vodiči či europoslanci, ktorí necestujú na Slovensko za prácou, ale za svojou rodinou. Holý tým, že je vo vláde, vie, ako si má vybaviť výnimku, a ak by to vedeli aj obyčajní ľudia, tak by si ju mohli na cestovanie vybaviť tiež. Na margo Pellegriniho rečí o papalášizme tejto vlády povedal, že by mal byť ticho a šúchať nohami pod stolom.reagoval.Slovensko má podľa Pellegriniho hraniceKonštatoval, že pendleri musia so sebou nosiť certifikát pri prechode hraníc, ale nikto ich na hraniciach neskontroluje. Taktiež sa nekontrolovali ani ľudia, ktorí sa vracali z Veľkej Británie v čase, keď sa tam vyskytla mutácia nového koronavírusu.Kritiku za otvorené lyžiarske stredisko na Donovaloch na začiatku decembra považuje Kollár. Vtedy sa museli ľudia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, teraz ľudia chodia do prírody či na bežky a negatívny test nemajú.