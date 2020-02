Pellegrini informoval Michela, že vynechá prvú časť summitu o rozpočte

Brusel/Bratislava 4. februára (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa nezúčastní na prvej časti mimoriadneho rozpočtového summitu EÚ, ktorý sa začne 20. februára. Premiér to uviedol v utorok po rokovaniach s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Bruseli.



Pellegrini pripomenul, že na túto skutočnosť - v rámci debát o podobe dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 - upozornil aj Michela a vysvetlil mu situáciu v spojitosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami na Slovensku a svojou účasťou na jednej z veľkých televíznych predvolebných debát.







"Informoval som Michela, že nebudem môcť prísť na prvú začiatočnú debatu, ale potom hneď po jej skončení (debaty) nasadnem do lietadla a ešte v tú noc priletím do Bruselu," uviedol premiér. Dodal, že počíta s tým, že rokovania budú stále prebiehať, najmenej do piatka 21. februára, lebo to budú naozaj náročné rokovania a kompromis sa bude hľadať ťažko.



"Dovtedy požiadam niektorého z našich kolegov z Vyšehradskej štvorky, aby ma zastupoval. Pravdepodobne sa obrátim na českého premiéra Andreja Babiša, ktorý bude veľmi aktívne vystupovať v prospech nás, kohéznych krajín, a bude brániť teda aj pozíciu Slovenska," vysvetlil premiér.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)