Pellegrini je prekvapený z odloženia česko-slovenských konzultácií

Bratislava 7. marca (TASR) - Predseda parlamentu a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini je prekvapený z rozhodnutia českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Myslí si, že také spojené národy, akými sú Slovensko a Česko, nikto nerozdelí.



"Česká republika bola, je a bude naším najbližším partnerom. Sme národy, ktoré sú previazané ľudsky, rodinne, ekonomicky aj kultúrne. Historicky jednoducho patríme k sebe. Rovnako platí, ja som toho garantom, že Slovenská republika je a bude plnohodnotnou súčasťou Európskej únie aj NATO," poznamenal.



Zároveň deklaroval, že nikdy neodsúdi žiadneho politika, ktorý bude diplomatickými prostriedkami hľadať cestu k mieru na Ukrajine s vysokými predstaviteľmi Ruska. "Jediná cesta k mieru je otvoriť všetky dostupné diplomatické kanály, bez toho to jednoducho nie je možné. Ľudský život je to najcennejšie, čo sme v živote dostali a čo musíme chrániť," uzavrel.



Česko v reakcii na zahraničnú politiku SR odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval, že rozhodnutie českej vlády neovplyvní suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.