Pellegrini: Koalícia pokračuje v divadle, chce sa udržať za každú cenu

Bratislava 28. júna (TASR) - Vládna koalícia pokračuje v politickom divadle, ale je rozhodnutá udržať sa pri moci za každú cenu. Povedal to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini po hlasovaniach o vyslovení nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) a ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO).



"Napriek stovkám výhrad poslancov OĽANO voči Richardovi Sulíkovi napokon toto hnutie hlasovalo do nohy proti návrhu na odvolanie ministra hospodárstva. Liberáli sa im revanšovali stopercentnou podporou ministra Jána Budaja," vyhlásil Pellegrini. Označil to za jasný dôkaz, že ich vzájomné spory sú len divadlom pre ich voličov. "Keď ide o ich vlastné stoličky, budú sa ich držať zubami-nechtami," dodal.



Všetky ohlasované rokovania straníckych orgánov vládnych subjektov o podmienkach zotrvania v koalícii sa podľa Hlasu-SD stali bezpredmetnými. "OĽANO a SaS sú rozhodnuté vládnuť ďalej spolu za každú cenu a ich vzájomné urážky a spory majú len prekryť ich spoločnú neschopnosť," skonštatoval Pellegrini s tým, že jeho strana vidí riešenie v predčasných voľbách.