Pellegrini kritizuje, že na diskusii o Trestnom zákone nebol Žilinka

Bratislava 17. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú, že k stredajšej diskusii o novele Trestného zákona nepozvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku. "Je to divné a považujem to za nie úplne korektné," vyhlásil.



"Prezident má hájiť záujmy ľudí a nie účelovo si zvolávať okrúhle stoly, na ktorých nie sú tí, ktorí tam sedieť majú," podotkol. Okrem generálneho prokurátora mala podľa neho hlava štátu pozvať na stretnutie aj ministrov spravodlivosti a vnútra či policajného prezidenta. "Ľudí, ktorí s tým robia, nie advokátov a kadejaké neziskové inštitúcie. To je naozaj vážna chyba zo strany prezidentky, a potom to fakt zaváňa viac politikou ako prezidentovaním," skonštatoval.



Hlava štátu v stredu prijala právnych expertov a právnické autority na diskusiu k novele Trestného zákona, o ktorej momentálne rokuje Národná rada SR. Po stretnutí uviedla, že ak by sa predkladatelia novely stretli s ľuďmi z praxe ešte pred jej predložením, tak by takýto návrh v súčasnosti v parlamente nebol.



Na stretnutie prišli napríklad ústavný právnik Ladislav Orosz či exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Rovnako sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka či predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík, prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Lucia Bizoňová i Peter Sepeši z Generálnej prokuratúry SR.