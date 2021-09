Pellegrini mal podporiť šport netransparentne, konštatuje NKÚ

Bratislava 10. septembra (TASR) – Peniaze na podporu športu, ktoré boli prideľované od roku 2018 do júna 2020 z rezervy vlády či predsedu vlády, boli použité netransparentne a v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe analýzy prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020. Bývalý premiér Peter Pellegrini, ktorého sa kritika týka, vidí v správe NKÚ subjektívne a politickou preferenciou podfarbené stanovisko.



V prípade rezervy predsedu vlády chýbali podľa NKÚ nielen jasné pravidlá, ale aj kritériá na prideľovanie dotácií. "O podporu z tohto zdroja financií nie je totiž možné požiadať oficiálne, pretože na to neexistuje právna norma, ktorá by upravovala proces poskytovania dotácie. Rozhoduje tak samotný predseda vlády bez akýchkoľvek pravidiel a kritérií," dodáva NKÚ.



Najvyššia kontrolná autorita poukazuje na to, že v kontrolovanom období z rozpočtovej rezervy vlády prúdili dotácie v objeme 1.350.000 eur, pritom len v jednom prípade boli financie poskytnuté na zákonom definovaný účel odstránenia havarijného stavu (tzv. nepredvídané výdavky). Ostatných 1.150.000 eur nesúviselo s riešením mimoriadnych situácií, nešlo o pomoc pri nepredvídaných výdavkoch, a preto podľa kontrolórov došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. Podobne ani pri viac ako dvoch miliónoch eur z rezervy predsedu vlády neboli žiadateľom podľa NKÚ poskytnuté v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami.



Expremiér Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii upozornil, že nepozná detaily správy NKÚ, zdôraznil však, že nevidí nič zlé na tom, ak sa vláda, oboznámená priamo na mieste s problémom samosprávy či regiónu, rozhodla priamo prideliť dotáciu na konkrétny účel. "Ak sme poskytli dotáciu na dostavbu plavárne či športovej haly, nech sa NKÚ spýta tých občanov, ktorí to teraz môžu využívať, či sú s tým spokojní alebo nie, to je pre mňa lakmusový papierik," povedal Pellegrini. V podobných správach NKÚ vidí "nadprácu" a politické preferencie predstaviteľov úradu. "Som zvedavý, aké budú správy z hospodárenia súčasnej vlády," zdôraznil expremiér a vyzval NKÚ, aby sa začal už zaoberať "šafárením" jeho nástupcov na poste premiéra.



Kontrolóri vo svojom hodnotení poukazujú na to, že systém financovania športu z verejných zdrojov je na Slovensku rozdrobený, neprehľadný a bez koncepcie. Pripomínajú pritom, že stratégia štátnej podpory sa odvíja od dokumentu prijatého ešte v roku 2012. Vyzývajú na aktualizáciu tejto stratégie. "Jej súčasťou by malo byť stransparentnenie financovania športu, k čomu by mali pomôcť jasné a jednotné pravidlá, podľa ktorých sa budú poskytovať peniaze na športové projekty zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jedného zodpovedného ministerstva," uviedol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Argumentuje tým, že v súčasnosti možno získať podporu pre šport z viacerých kapitol štátneho rozpočtu, ale aj zdrojov samospráv a súkromných zdrojov. Decentralizácia a rozdrobenosť tohto systému síce umožňuje, aby jeden projekt získal peniaze z viacerých zdrojov, podľa NKÚ však zároveň bráni prehľadnej informácii o tom, komu a v akej výške bola pridelená podpora z limitovaných verejných prostriedkov. "Riešením by bol národný informačný systém, ktorý by v reálnom čase a v súlade s princípmi otvoreného vládnutia prinášal dáta o každej finančnej operácii, ktorou bol podporený športovec, oddiel či športový klub," približuje pohľad kontrolórov ich podpredseda.



"Robert Fico s Pellegrinim neušetrili od klientelizmu a netransparentnosti ani šport. Žiaľ, nejde len o toto zistenie NKÚ. Politika predošlých vlád celkovo viedla k tomu, že športová infraštruktúra má dnes investičný dlh odhadom vo výške jednej miliardy eur a približne 40 percent škôl nemá svoje telocvične," vyhlásil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec hnutia OĽANO Karol Kučera. TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



Ako doplnil Kučera, v spolupráci s rezortom školstva analyzuje stav a verí, že už v najbližšom čase bude môcť informovať o výzve, z ktorej budú môcť školy čerpať finančné prostriedky. "Rovnako zefektívňujeme Fond na podporu športu. Jeho 11-členná správna rada dnes posudzuje podporu rôznych projektov podľa naliehavosti a na základe analýz," uviedol Kučera. Klientelizmus predstaviteľov bývalých vlád kritizuje aj bývalý vrcholový športovec a súčasný poslanec Národnej rady SR Richard Nemec (OĽANO).