Pellegrini: Mám obavy z realizácie reforiem ohlásených na jeseň

Bratislava 4. októbra (TASR) - Súčasná vláda nezvláda dennodenný chod a riadenie štátu, zvládnutie veľkých reforiem v zdravotníctve či v súdnictve, ktoré sa majú realizovať na jeseň, je preto otázne. Uviedol to v stanovisku nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



"Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok predstavil reformnú jeseň v rámci plánu obnovy, kde sa má významne zreformovať oblasť súdnictva, školstva alebo zdravotníctva. Keď sa však pozerám na to, ako táto amatérska vláda nezvláda ani dennodenný chod a riadenie nášho štátu, mám vážne obavy, ako to dopadne," skonštatoval Pellegrini. Podľa neho hrozí, že sa v krajine nakoniec nič nezmení.



Na Slovensko príde v nasledujúcich týždňoch v rámci plánu obnovy prvých 822 miliónov eur. Smerovať majú na oblasť zdravotníctva, školstva a justície. V pondelok na Úrade vlády SR to uviedol predseda vlády.



Súčasťou "reformnej jesene" bude reforma zdravotníctva, ktorá sa začne optimalizáciou siete nemocníc. Z plánu obnovy bude financovaná aj reforma justície, vzniknúť má nová súdna mapa. Finančné prostriedky z plánu obnovy budú smerovať do regionálneho i vysokého školstva. Rozšíriť by sa mali materské školy, zmenou prejde obsah vzdelávania, financie pôjdu aj na digitalizáciu škôl či vzdelávanie učiteľov. V rámci vysokého školstva pôjde napríklad o zmenu financovania vysokého školstva.