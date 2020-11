Pellegrini: Mám pocit, že sa šliape po občianskych právach a slobodách

Bratislava 17. novembra (TASR) – Po 31 rokoch od Nežnej revolúcie mám opäť pocit, že sa šliape po slobodách a právach občanov Slovenskej republiky. V utorok to vyhlásil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) s tým, že na to upozorní večer symbolickým zapálením sviečky. Zároveň si tým aj pripomenie Deň boja za slobodu a demokraciu.



"Vláda porušuje demokratické práva čoraz viacej ľudí. Vládne strany kedysi organizovali protesty, podporovali protestujúcich a dnes zakazujú, aby ľudia šli protestovať. Bráni im, aby si slobodne vyjadrili názor. Vyhráža sa im a dokonca z nich robí ľudí inej kategórie," skonštatoval Pellegrini na bratislavskom Námestí SNP. Pred 31 rokmi tu podľa jeho slov desaťtisíce ľudí pokojným spôsobom vyjadrili svoju túžbu po slobode a demokracii.



"Žiaľ, po 31 rokoch sa tu prvýkrát nemôžeme slobodne stretnúť a vyjadriť svoj názor, ak nechceme pri tom porušiť zákon," poznamenal Pellegrini. Myslí si, že vláda Igora Matoviča (OĽANO) nezmyselne drží v platnosti zákaz zhromažďovania sa a núdzový stav. Pellegrini v tom vidí politický dôvod, a to znemožniť ľuďom stretnúť sa a vyjadriť svoj postoj. "Vláda sa asi svojich ľudí bojí," tvrdí šéf Hlasu-SD.



V Bratislave sa v utorok očakávajú viaceré protestné a občianske zhromaždenia. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v pondelok (16. 11.) vyzval ľudí, aby zvážili svoju účasť na týchto zhromaždeniach. Ak niekto z opozičných politikov vyzýva na zhromažďovanie, podľa ministra pošliapava odkaz 17. novembra. "Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol Mikulec. Vláda robí podľa neho všetko preto, aby spomalila šírenie nového koronavírusu a chránila zdravie obyvateľov.