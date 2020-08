Pellegrini: Matovič hovorí o zmluve, ktorá nebola v kompetencii ÚV

Bratislava 17. augusta (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) hovorí podľa expremiéra Petra Pellegriniho (nezaradený) účelovo o zmluve, ktorá nespadala do kompetencie Úradu vlády (ÚV) SR a ani premiéra. Pre TASR to uviedla Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Pellegrini tak reagoval na pondelkové tvrdenia Matoviča o uzatváraní zmlúv na poradenské a právne služby s vysokými hodinovými sadzbami.



"Igor Matovič svojim mediálnym vystúpením opäť potvrdil, že nie je schopný kompetentne zastávať post predsedu vlády. Účelovo hovorí o zmluve, ktorá nespadala do kompetencie Úradu vlády SR a ani premiéra, a tým sa snaží prekryť škandál spojený s dvorným advokátom Miškovičom, ktorý získaval výhodne právne zmluvy od politikov OĽANO," uviedla pre TASR Macíková. Odkazuje tým na zmluvy o právnom poradenstve, ktoré mal podpísať poradca ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) Michal Miškovič so spoločnosťou Tipos a tiež s viacerými štátnymi inštitúciami a samosprávami.



"Je zrejmé, že lož je pracovnou metódou Igora Matoviča, ktorý hľadá nepriateľov a nevie konať pri morálnych prešľapoch jeho strany," doplnila.



Premiér v pondelok avizoval, že na rokovaní vlády navrhne uznesenie, ktorým zaviaže ministrov, aby do dvoch týždňov predložili ÚV SR zmluvy na právne i poradenské služby. Má ísť o zmluvy za tento rok, ale aj roky 2018 a 2019. Následne má podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) urobiť audit týchto zmlúv.



Matovič tak reagoval na prípad zmluvy, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur. Matovič ju označil za "zlodejskú zmluvu", ktorú mal podpísať počas vlády Pellegriniho Andrej Holák za firmu MH manažment.