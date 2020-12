Pellegrini: Matovič vnáša do riadenia štátu chaos

Bratislava 5. decembra (TASR) – Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) vnáša do riadenia krajiny chaos a ako vždy hľadá vinníkov. Tvrdí to predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Pellegrini tvrdí, že premiér svojimi vyjadreniami len potvrdzuje bezradnosť, ako postupovať v boji s pandémiou. "Jeho atómová bomba proti "korone" mu vybuchla v rukách a zjavne netuší, čo má byť ďalší krok," uviedol Pellegrini v reakcii na vyjadrenia premiéra v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Podľa predsedu strany Hlas-SD by Matovič pomohol tejto krajine a ľuďom, keby odišiel z kresla predsedu vlády a jeho chaotické pôsobenie by nahradila zodpovedná a hlavne manažérska politika.



Matovič v sobotu v diskusnej relácii hovoril nielen o pilotnom testovaní v zhruba desiatke škôl, ale aj o situácii s pendlermi či o plošnom testovaní. V súvislosti s pendlermi uviedol, že bude žiadať, aby sa ľuďom ospravedlnil človek, ktorý je zodpovedný za rozhodnutie, že od pondelka 7. decembra budú pendleri potrebovať negatívny test na prekročenie hraníc. Podľa neho toto opatrenie nebolo potrebné a pendleri nepredstavujú až také veľké nebezpečenstvo.



Na otázku, aké vianočné sviatky budú mať Slováci, odpovedal, že žiada odborníkov, ktorí odsúdili plošné testovanie, aby sa postavili pred ľudí a zodpovedali ju. Opäť zopakoval, že buď sa bude masívne testovať alebo bude lockdown. Rozhodnutie, či bude, nechá premiér na autority, ktoré odmietali plošné testovanie.