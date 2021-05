Pellegrini: Múzeum SNP musí zostať samostatným subjektom ako doteraz

Bratislava/Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Nezaradený poslanec Peter Pellegrini víta, že Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici prejde do pôsobnosti ministerstva obrany. Odmieta však plán, aby sa z múzea stala iba akási "pobočka" Vojenského historického ústavu (VHÚ). Musí podľa neho zostať samostatným subjektom ako doteraz. Uviedol to v sobotu.



Pellegrini žiada ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), aby po prevedení múzea zvážil ďalšie kroky a ponechal ho ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Ako dodal, jeho začlenenie pod VHÚ by považoval za "urážku a poníženie hrdinov SNP".



O plánovanej zmene zriaďovateľa Múzea SNP z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany informoval Naď spolu s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽANO) tento týždeň po podpísaní memoranda o spolupráci. Pod rezortom kultúry zostane Digitalizačné centrum Múzea SNP a tiež Slovenská národná expozícia v štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Poľsku.