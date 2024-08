Pellegrini: Na Horehronie dopadla železná päsť nacistickej odplaty

Brezno 31. augusta (TASR) - Horehronie bolo počas druhej svetovej vojny srdcom Slovenského národného povstania (SNP). Pôsobili tu partizánske skupiny a prebiehali ťažké boje, zároveň na túto oblasť dopadla železná päsť krutej nacistickej odplaty. Na regionálnych oslavách 80. výročia SNP v Brezne to v sobotu vo svojom príhovore pripomenul prezident SR Peter Pellegrini.



"Dodnes nezaschla krv masakra v Nemeckej, padlých partizánov na svahoch Prašivej alebo Chabenca. Dodnes tlejú zvyšky plameňov pomsty v Kališti aj v Balážoch, ktoré boli centrom Partizánskej republiky. Takisto bol dejiskom tragédií aj neďaleký Čierny Balog. Málokde v našej vlasti nám táto smutná, ale i slávna kapitola našich dejín ožíva pred očami tak plasticky a trojrozmerne ako práve tu, na strednom Slovensku," skonštatoval Pellegrini.



Prezident ocenil, že popri celoštátnych oslavách, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, si výročie SNP pripomínajú i ďalšie regióny vrátane Horehronia. Vyzdvihol aj iniciatívu samosprávy po rokoch opäť obnoviť tradíciu konania Polmaratónu SNP.



Pellegrini v príhovore rovnako poďakoval účastníkom SNP. Fašistický režim označil za systém, ktorý sa opieral o násilie, nenávisť či rasovú a náboženskú nadradenosť. "Milióny ľudí v celej Európe stratili svoje práva, dôstojnosť, identitu i budúcnosť, aby ich napokon totalitná moc pripravila aj o holé životy, často mimoriadne beštiálnym spôsobom. Tým, že naši predkovia proti tomuto zlu povstali so zbraňou v ruke, prispeli k definitívnej porážke nacizmu," uviedol prezident s tým, že prostredníctvom SNP sa Slováci a Slovenky prihlásili k hodnotám slobody, demokracie a rovnosti medzi ľuďmi i medzi národmi.



Regionálne oslavy 80. výročia SNP v Brezne odštartovali ráno Polmaratónom SNP, ktorý samospráva obnovila po 15 rokoch. Program popoludní pokračoval pietnou spomienkou a slávnostnými príhovormi. Až do večerných hodín čaká návštevníkov na breznianskom námestí kultúrny program.