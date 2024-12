Pellegrini na V4: Témy bezpečnosti presahujú hranice našich krajín

Visla 16. decembra (TASR) - Témy bezpečnosti sú témami, ktoré presahujú hranice našich krajín, ale sú aj témami, ktoré nás musia zaujímať bez ohľadu na to, aké politické tričko nosia vlády v jednotlivých krajinách. Po skončení plenárneho rokovania na prezidentskom summite krajín Vyšehradskej štvorky (V4) to v pondelok povedal slovenský prezident Peter Pellegrini, informuje osobitný spravodajca TASR.



Jednou zo zásadných tém rokovaní boli možnosti koordinácie v oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu v nadväznosti na nedávne rozsiahle záplavy, ktoré postihli všetky štyri krajiny. "Musíme posilniť spoločne systém včasného varovania, musíme zlepšiť systém výmeny informácií z našich rôznych meraní a meteostaníc. Musíme organizovať spoločné cvičenia v rámci cezhraničných regiónov tak, aby sa naše záchranárske zložky vedeli lepšie koordinovať a spolupracovať," uviedol Pellegrini.







Podľa poľského prezidenta Andrzeja Dudu sa účastníci summitu zhodli na potrebe vytvorenia expertnej skupiny, v ktorej by každá krajina mala svojich zástupcov. Skupina by sa stretávala viackrát ročne v záujme zlepšenia varovného systému, skvalitnenia výmeny informácií a výmeny dát v oblasti civilnej ochrany.







Lídri krajín V4 sa počas rokovaní dotkli aj vojnového konfliktu na Ukrajine. Slovenský prezident ocenil, že so svojimi partnermi majú spoločne pragmatický pohľad na skutočnú situáciu. "Všetci cítime, že treba čo najskôr obidve strany dotlačiť k stretnutiu za rokovacím stolom a čo najskoršie zastavenie krviprelievania," poznamenal Pellegrini.



Hľadanie usporiadania povojnového konfliktu podľa neho určite nebude jednoduché. "Zdá sa, že po mieri dnes už nevolá len pár krajín v Európe, ale väčšina lídrov si uvedomuje, že mier je jediným riešením tohto vojnového konfliktu," uzavrel slovenský prezident.









(osobitný spravodajca TASR Radoslav Varga)