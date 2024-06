Pellegrini navštívi Česko, v Prahe očakávajú posun vo vzťahoch

Praha 26. júna (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini v stredu navštívi Česko. Bude to jeho prvá zahraničná cesta vo funkcii hlavy štátu. Predpoludním ho na Pražskom hrade prijme český prezident Petr Pavel, neskôr sa stretne aj s premiérom ČR Petrom Fialom. Česko podľa predsedu vlády verí, že Pellegriniho návšteva bude znamenať ďalší posun vo vzťahoch so SR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pellegriniho program sa začne pred sídlom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) na Námestí Jana Palacha. K novému pamätníku obetí vlaňajšej tragickej streľby, ktorý univerzita odhalila minulý týždeň, položí veniec.



Odtiaľ zamieri na Pražský hrad, kde ho čaká rokovanie s českým prezidentom. Podľa Pavlovej kancelárie je Pellegriniho návšteva príležitosťou nastaviť medzi prezidentmi otvorenú komunikáciu a predísť tak komplikáciám, ktoré nie sú v záujme ani jednej strany. Pražský hrad sa podľa zástupcov zahraničného odboru bude snažiť s Pellegriniho kanceláriou nadviazať čo najbližšie vzťahy.



Po obede, ktorý na počesť slovenského prezidenta usporiada Pavel, sa Pellegrini stretne s podpredsedom Senátu Jiřím Drahošom a následne s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou. Oficiálnu návštevu ukončí na Úrade vlády, kde bude mať schôdzku s premiérom. Fiala v utorok uviedol, že o návšteve slovenskej hlavy štátu v ČR hovorili s Pavlom na pracovnom rokovaní. "Veríme, že to bude ďalší posun, pozitívny impulz vo vzťahoch medzi ČR a Slovenskom," naznačil české očakávania Fiala.



Na záver sa Pellegrini stretne aj s českým exprezidentom Milošom Zemanom. Z Prahy popoludní odletí do Bruselu, kde bude SR zastupovať na dvojdňovom summite EÚ.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)