VIDEO: Pellegrini navštívil slovenských krajanov v Báčskom Petrovci
Pellegrini potvrdil, že vo Vojvodine plánujú postaviť slovenský dom za približne sedem miliónov eur. Náklady uhradí srbská vláda.
Autor TASR
Báčsky Petrovec 22. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini navštívil v pondelok slovenských krajanov v Báčskom Petrovci v Srbsku, kde ho privítal srbský prezident Aleksandar Vučič, starostka obce Viera Krstovski a deti oblečené v tradičných vojvodinsko-slovenských krojoch. Deti čakali prezidenta s chlebom a soľou. Pellegrini a Vučič absolvovali stretnutie s Krstovskou a so zástupcami slovenskej komunity vo Vojvodine, na ktorom diskutovali o riešení problémov slovenskej menšiny, informuje TASR.
Vučič spresnil, že hovorili napríklad o problematike ciest, vodovodov, kanalizácie, škôl či domu kultúry v Padine. „Som hrdý na Slovákov, ktorí žijú v Srbsku a ukazujú rešpekt k našej krajine,“ vyhlásil Vučič. Pellegrinimu sa poďakoval za podporu Slovenska Srbsku v politickej i ekonomickej rovine.
Pellegrini potvrdil, že vo Vojvodine plánujú postaviť slovenský dom za približne sedem miliónov eur. Náklady uhradí srbská vláda. Prezident SR podotkol, že nikto z členov slovenskej menšiny, s ktorými prezidenti diskutovali, sa nevyjadril, že by sa cítili v Srbsku ako menejcenní. Naopak, do Vojvodiny sa podľa prezidenta SR v rámci Srbska veľa investovalo. „Naši Slováci, ktorí tu žijú, sami deklarovali, že sú obyvateľmi Srbska a že majú prístup k všetkým službám a vymoženostiam ako každý jeden občan Srbskej republiky bez ohľadu na to, akú má národnosť,“ vyhlásil Pellegrini.
Slovenská hlava štátu doplnila, že mnohí sa Vučičovi a Krstovskej poďakovali za to, ako k nim vláda v posledných rokoch pristupovala. „Ak vznikne nejaký konflikt, je to na základe politiky, nie národnosti,“ dodala slovenská hlava štátu.
Po stretnutí so slovenskými krajanmi navštívil Pellegrini honorárny konzulát v Báčskom Petrovci, kde ho privítal honorárny konzul Andrej Hodolič.
V závere návštevy prezidenta SR privítali slovenskí krajania v Hložanoch spolu so slovenským veľvyslancom v Srbsku Michalom Pavúkom na slávnostnej recepcii.
V nedeľu (21. 12.) Pellegrini navštívil slovenských vojakov v Kosove, ktorí tam pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR pod vedením NATO. Poďakoval sa im za profesionálnu prácu a odovzdal im vianočné darčeky. Túto cestu absolvoval v rámci tradičných predvianočných návštev u príslušníkov Ozbrojených síl SR pôsobiacich v zahraničných misiách.
Následne sa Pellegrini presunul do Belehradu, kde rokoval s prezidentom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Djurom Macutom. Pellegrini deklaroval podporu Srbsku na jeho ceste do Európskej únie. Diskusia s Vučičom sa týkala aj postavenia Slovákov v Srbsku, európskej integrácie západného Balkánu, spolupráce v oblasti energetiky či geopolitických výziev. Pellegrini avizoval pomoc Slovenska Srbsku pri budovaní jadrovej elektrárne. Slovenský prezident zároveň pozval Vučiča na Slovensko.
Návšteva prezidenta SR v Srbsku je súčasťou jeho ciest do regiónu západného Balkánu.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Fajtová)
