Pellegrini navštívil Taliansko a uctil si pamiatku M. R. Štefánika

Bratislava/Rím 4. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu navštívil talianske letisko Campoformido, odkiaľ generál M. R. Štefánik 4. mája 1919 vzlietol na svoj posledný let do vlasti. Štefánika označil za zanieteného Slováka a presvedčeného Európana, ktorý bojoval za ideály slobody a mieru. Pellegrini tiež vyzdvihol vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom. Išlo o historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Campoformide. TASR o tom v nedeľu informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



V deň 106. výročia tragickej smrti Štefánika zdôraznil Pellegrini jeho prínos pre vznik Československa, jeho oddanosť vlasti a presvedčenie o dôležitosti spolupráce medzi národmi. „Bol to práve generál Štefánik, kto tu na talianskej pôde vytrvalo a odhodlane zakladal československé légie. A práve statoční legionári presvedčili svetových lídrov, že Československo patrí na novú mapu Európy,“ povedal prezident SR.



Pellegrini v príhovore zároveň nastolil otázku, ako by sa dianie na Slovensku vyvíjalo, keby Štefánik zostane nažive. Podľa neho musia ľudia rešpektovať jeho odkaz, aby udržali Európu v dobrom stave pre ďalšie generácie.



Prezident SR tiež poďakoval zástupcom mesta, ktorí si každoročne pripomínajú Štefánikovu pamiatku. „Život a dielo generála Štefánika navždy zostane silnou historickou niťou, ktorá spája Taliansko a Slovensko. Nesmierne si vážim priateľstvo našich národov, posilnené aj tragickým okamihom spred 106 rokov. Campoformido ostane navždy miestom, ktoré bude spájať naše dva národy. A naše národy symbolicky prispievajú k jednote celej Európy,“ povedal Pellegrini.



Po pietnej spomienke si prezident SR pozrel aj historickú rekonštrukciu tragického letu pripravenú Nadáciou Jonathan Collection.