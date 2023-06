Pellegrini nechce byť prezidentom, Čaputovej rozhodnutie akceptuje

Bratislava 20. júna (TASR) - Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrni nemá ambíciu stať sa prezidentom. Povedal to v utorok po tom, čo hlava štátu Zuzana Čaputová oznámila, že nebude opätovne kandidovať v prezidentských voľbách. Pellegrini jej rozhodnutie rešpektuje. Myslí si, že nebola pripravená zvládnuť tlak, ktorý táto funkcia prináša, no ľudsky ju chápe.



Stať sa prezidentom je podľa Pellegriniho poslanie, hlava štátu dostane obrovskú dôveru ľudí a s ňou sa nemá hazardovať. "Ak chce byť niekto nielen politik, ale aj štátnik, tak z takejto funkcie, hoc možno pre aktuálnu slabosť alebo vážnu udalosť v rodine, neodchádza," povedal.



Pellegrini si myslí, že prezidentskí kandidáti budú teraz vyrastať ako "huby po daždi". Hlas-SD chce do prvého kola postaviť kandidáta alebo podporí takého kandidáta, ktorý by spĺňal sociálno-demokratické hodnoty. "Neplánujeme v Hlase moju kandidatúru na prezidenta," povedal s tým, že sa momentálne sústredia na parlamentné voľby.



Čaputovej rozhodnutie vníma ako ďalší dôkaz toho, keď sa na významné ústavné funkcie v štáte dostávajú ľudia, ktorí predtým nemali žiadnu politickú skúsenosť. Nie sú podľa neho pripravení na zvládanie enormného tlaku, ktorý je na Slovensku s politikou často spojený. Porovnal to s prípadom exprezidenta Andreja Kisku, ktorý z politiky úplne zmizol a podľa Pellegriniho si neplní ani úlohy exprezidenta.



"Považujem prezidentku za príliš mladú politickú dôchodkyňu, a nemyslím si, že toto rozhodnutie je to, čo Slovensko momentálne potrebuje, hoci nehovorím, že by mala byť víťazom volieb," uzavrel.