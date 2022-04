Pellegrini: Nedovoľme prekrúcať históriu, osloboditeľom patrí vďaka

Bratislava 4. apríla (TASR) - Nedovoľme prekrúcať históriu a nespájajme účelovo historické chvíle s dnešnými. Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Bratislavy to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Osloboditeľom Slovenska patrí podľa neho vďaka a úcta, bez ohľadu na to, čo sa dnes vo svete deje.



"Nedovoľme prekrútiť históriu a nespájajme účelovo historické chvíle s dnešnými. Mladí chlapci, ktorí tu v Bratislave i na celom Slovensku zahynuli, nemali nič spoločné s dnešným vojnovým konfliktom. Obetovali to najvzácnejšie, čo mali, aby sme sa my mohli celé desaťročia tešiť z mieru a slobody," skonštatoval v stanovisku Pellegrini, ktorý si so straníckymi kolegami uctil pamiatku osloboditeľov položením kytice pri pomníku víťazstva na bratislavskom Námestí Eugena Suchoňa.



Hlas-SD pri tejto príležitosti vyzval, aby Slovensko rešpektovalo historické skutočnosti a neprepisovalo svoju vlastnú históriu.