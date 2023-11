Pellegrini neeviduje požiadavku obmedzenia mimovládok na školách v PVV

Bratislava 8. novembra (TASR) - Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini dosiaľ neeviduje od vládnych partnerov Smeru-SD a SNS požiadavku, aby sa do programového vyhlásenia vlády (PVV) ukotvilo obmedzenie mimovládnych organizácií na školách.



"Zatiaľ som takýto návrh programového vyhlásenia nevidel a zatiaľ sme ani nemali stretnutie, na ktorom by takáto požiadavka nastala," uviedol v stredu. V súčasnosti sa podľa neho pripravuje prvý návrh vyhlásenia, ku ktorému by sa mali koaliční partneri v najbližších dňoch stretnúť.



Pellegrini podporil názor ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), že mu nie vždy prekážajú mimovládne organizácie. Treba podľa neho nájsť spôsob, ako umožniť pôsobiť na školách tým, ktorí pomáhajú pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom škôl.



"V školstve nám pôsobí aj cirkev, organizácie, ktoré sa starajú o zlý duševný stav našich detí, v rámci terapií aj nejakí kynológovia," načrtol. Nemožno preto podľa neho hovoriť o celoplošnom odpore voči takejto pomoci. Odmieta však zneužívanie priestoru na školách na šírenie ideológie.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň potvrdil, že formulujú PVV a na jeho zostavenie potrebujú asi dva týždne. Argumentoval potrebou dohody medzi koaličnými stranami. Parlament by mohol o vládnom programe začať rokovať 14. novembra.