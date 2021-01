Pellegrini nepovedal, či by si vedel predstaviť vládu so Smerom

Bratislava 10. januára (TASR) - Vznikom strany Hlas – sociálna demokracia sa prekreslila opozičná mapa. V rozhovore pre TASR to vyhlásil líder strany a expremiér Peter Pellegrini. Nepovedal, či by si vedel po prípadných predčasných voľbách predstaviť spoločnú vládu so Smerom-SD. „O tom, s kým by sme išli do koalície, rozhodnú vo voľbách voliči. Tí rozdajú karty, aké možnosti prichádzajú do úvahy,“ uviedol. Zo spolupráce vylúčil ĽSNS a každého, kto by ich do prípadnej koalície ťahal.



"Naším politickým súperom je vládna koalícia, ktorá doslova pácha svojím amatérizmom a nekompetentnosťou škody na Slovensku. V opozícii si partnerov nevyberáte, ale musím povedať, že z politickej spolupráce sme z hodnotových dôvodov vyčlenili kotlebovcov," uviedol Pellegrini pre TASR.



Dodal, že s nezaradenými poslancami Národnej rady (NR) SR pôsobiacimi v jeho strane sú pripravení participovať na zmysluplných opozičných návrhoch. Vyrušuje ho však "forma opozičného dialógu z jednej strany, postaveného na konfrontácii a niekedy urážkach". To podľa neho nie je cesta k spolupráci, ale, naopak, hlboké nepochopenie toho, kto je politickým súperom.



Poznamenal, že v opozícii si partnerov nevyberáte. Ochotu podporiť návrhy na pomoc ľuďom podľa neho sami dokazujú hlasovaním v parlamente. "Sústreďujeme sa na vlastnú politiku, na ochranu slabých, chudobných, zamestnancov, mladé rodiny a seniorov. A o tomto vieme rokovať a hovoriť s tými, ktorí takúto politiku taktiež realizujú," odpovedal na otázku, kto je prirodzeným partnerom strany Hlas-SD.



Na otázku, či by strana išla do vlády napríklad so Sme rodina, reagoval tým, že hnutie sa spreneverilo sociálnym sľubom, keď zrušilo 13. dôchodok, za ktorý hlasovali. „Minister Milan Krajniak robí antisociálnu politiku a súťaží v nej už doslova so svojím pravicovým predchodcom Kaníkom. Doslova odpálili strop do dôchodku, rozvrátili sociálny dialóg. Navyše politika papalášizmu je na Slovensku prijímaná s odporom,“ poznamenal Pellegrini.