Pellegrini: Novela školského zákona pomôže mladým rodinám s deťmi

Bratislava 10. mája (TASR) – Rodičia, ktorí nedokážu umiestniť dieťa vo verejnej materskej škole (MŠ) z dôvodu nedostatočných kapacít, budú môcť poberať rodičovský príspevok. Podľa lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho schválená novela zákona o výchove a vzdelávaní - takzvaný školský zákon, pomôže najmä mladým rodinám s deťmi.



Podľa Pellegriniho nie je dôležitá len výška rodinných prídavkov, pomoc počas tehotenstva a narodenia dieťaťa, ale aj to, ako rýchlo sa dokážu matky vrátiť do práce. "Je dôležité, aby Slovensko vytváralo čo najväčší možný priestor na umiestnenie detí do predškolských zariadení od najnižšieho veku, aby matky neboli nútené, ak nechcú, aby museli ostať doma s deťmi," povedal. Oceňuje, že deti od piatich rokov musia povinne navštevovať predprimárne vzdelávanie a aj to, že sa táto hranica bude postupne posúvať smerom nižšie.



"Mrzí ma, že plán obnovy a eurofondy neboli využité tak maximálne a efektívne, aby sa v mestách a obciach dobudovali kapacity MŠ," poznamenal Pellegrini s tým, že mnohé mestá a obce nedokážu poskytnúť miesta v materských školách pre všetky deti. "Prišli sme s návrhom, o ktorom som presvedčený, že pomôže zastabilizovať na prechodné obdobie túto situáciu. Pretože mnohé mestá a obce len plánujú dobudovať škôlky," povedal. Rodiny, ktoré nemôžu umiestniť dieťa do MŠ z kapacitných dôvodov, nemôžu podľa Hlasu-SD trpieť a aj preto budú ďalej poberať rodičovský príspevok. Verí, že o pár rokov nebude musieť žiaden rodič poberať tento príspevok, lebo bude dostatok kapacít v MŠ pre každého.



Poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (nezaradený) povedal, že nárok na poberanie rodičovského príspevku budú mať i tí rodičia, ktorí umiestnia dieťa do súkromnej MŠ. Poukázal na to, že rodičovský príspevok je vyšší ako príspevok na starostlivosť o dieťa.



Rodičia detí, ktoré z kapacitných dôvodov nedostali miesto vo verejnej MŠ, budú môcť získať finančný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú v utorok (9. 5.) schválila NR SR. Návrh predložili poslanci okolo Pellegriniho.