Pellegrini: Núdzový stav je predlžovaný zbytočne, nepodporíme ho

Bratislava 23. februára (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, ktorí pôsobia v strane Hlas-SD, nepodporia predlžovanie núdzového stavu v pléne Národnej rady (NR) SR. Uviedol to expremiér a líder strany Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. Argumentuje slabým zdôvodnením vlády a tým, že ani zákaz vychádzania neprináša očakávaný efekt vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Dodal, že vláda by sa mala zamerať aj na prevenciu a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 ešte predtým, ako sa dostanú do nemocnice.



Pellegrini tvrdí, že núdzový stav je predlžovaný zbytočne. "Neprináša žiaden reálny výsledok. Zdôvodnenie, ktoré máme v NR SR, je veľmi slabé a nepresviedča nás o tom, že núdzový stav je riešením," povedal. Jediným argumentom vlády je podľa neho potreba zákazu vychádzania, ktorý bez núdzového stavu byť nemôže. Myslí si, že na boj s koronakrízou, zníženie počtu nakazených a hospitalizovaných by postačoval aj nižší stupeň, teda vyhlásenie mimoriadnej situácie. Aj vtedy môže podľa jeho slov hlavný hygienik vydávať opatrenia.



Opätovne kritizoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za to, že nepočúval rady odborníkov a teraz ich pozýva na stretnutie. Verí, že mu otvorene povedia svoj názor a požiadajú ho, aby prestal urážať vedcov, ktorí mu radili, čo treba robiť, pričom ich nepočúval a do opatrení vnášal svoj chaos. Zároveň apeloval na vládu, aby zrýchlila očkovanie najohrozenejších skupín ľudí a aby sa venovala možnej liečbe pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19 ešte vo fáze pred nemocnicou. "My to nerobíme a potom sa čudujeme, že máme najviac hospitalizovaných v nemocniciach. V tomto vláda zlyhala," dodal.



V súvislosti so svojím pondelkovým (22. 2.) stretnutím s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou uviedol, že hovorili o politickej situácii v krajine. Okrem výzvy, ktorú jej adresoval v súvislosti s možnosťou vymenovať úradnícku vládu, prediskutovali aj ďalšie aktuálne otázky. Nechcel však konkretizovať obsah rozhovoru.