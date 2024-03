Pellegrini odcestoval na pracovnú cestu na Cyprus

Bratislava 3. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu popoludní na pracovnú cestu do hlavného mesta Cypru Nikózie. Okrem stretnutí s najvyššími predstaviteľmi republiky navštívi aj zástupcov slovenských krajanov. Stretne sa aj so slovenskými vojakmi pôsobiacimi v mierovej misii OSN.



Na pôde Snemovne reprezentantov prijme Pellegriniho spolu s delegáciou NR SR jej predsedníčka Annita Demetriosová.



Šéf slovenského parlamentu sa zúčastní aj na podujatí pri príležitosti 60. výročia Mierovej misie OSN na Cypre (UNFICYP). Na ceremónii sa budú udeľovať medaily a pamätné mince členom misie. Na programe je tiež ceremónia odhalenia pamätníka 43 štátom prispievajúcim do UNFICYP.



Na záver pracovnej cesty má Pellegriniho prijať prezident Cyperskej republiky Nikos Christodoulides.